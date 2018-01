Serena Williamsit tabasid lapse sünni järel tõsised terviseprobleemid

Naiste tennise endine esinumber Serena Williams rääkis avameelselt oma terviseprobleemidest, millega ta lapse sünnitamise järel võitlema pidi.

36-aastane Williams sünnitas septembris pere esiklapse, tütre Alexis Olympia Ohanian Juniori. Terviseprobleemid ilmnesid ameeriklannal juba sünnitamisele järgnenud päevadel.

"Emaks saamine oli hämmastav ja imeline, kuid siis läks kõik valesti," tunnistas Williams.

Ameeriklannal oli raskusi hingamisega ning arstid avastasid tal kopsudest vereklombid. Vaid nädal pärast sünnitust käis Williams operatsioonil, millega pandi tema veeni filter, mis ei laseks uutel klompidel tekkida. Lõikuse järel tuli tal kuus nädalat voodis veeta.

Williamsi abikaasa Alexis Ohanian rääkis, et ta vahetas meeleldi lapse mähkmeid ja hoolitses beebi eest, kuid Williamsi depressiooni langemist oli valus vaadata. "See, et ta ei suutnud mind aidata, tegi asja ainult hullemaks," märkis Ohanian.