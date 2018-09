Serena Williamsi treener tunnistas ausalt: ma rikkusin reegleid ja saatsin talle juhiseid

Mäletatavasti puhkes US Openi naiste finaalis skandaal, kui kohtunik Carlos Ramos andis Williamsile hoiatuse, kuna viimase treener juhendas teda keelatud käemärkide abil. Hiljem asus ameeriklanna juba Ramost verbaalselt ründama ja kohtunik otsustas teda seetõttu rängemalt karistada.

“Ma ei peta, et võita. Pigem ma kaotan... Ma annan sulle lihtsalt teada,“ karjus Williams finaalis kohtuniku peale. “Sa võlgned mulle vabanduse. Ma ei ole enda elu jooksul kordagi petnud. Mul on tütar ja ma seisan õigluse eest. Ma ei ole kunagi petnud,“ karjus Williams, kes nimetas kohtunikku kõige selle juures vargaks.

Nüüdseks on Mouratoglou tunnistanud, et ta saatis siiski Williamsile käemärkidega juhiseid, kuid lisas, et sama tegi ka Williamsi finaalivastase Naomi Osaka treener Sascha Bajin.

“Ma olen aus. Ma saatsin talle (Williamsile) juhiseid. Siiski ma arvan, et ta ei vaadanud minu poole kordagi. Sascha juhendas ka iga punkti ajal,“ teatas Mouratoglou Eurospordi vahendusel.

The Pride of 🇯🇵!@Naomi_Osaka_ defeats Serena Williams 6-2, 6-4 to become the first Japanese player to win a Grand Slam singles title!#USOpen pic.twitter.com/sNilrZOaNU