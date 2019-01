Serena Williamsi ja Roger Federeri vastasseisus jäi peale Federer

Hopman Cupil võistlevad omavahel riigid: USA ja Šveits olid vastamisi alagrupilahingus. Esmalt läksid Federer ja Tiafoe ning Williams ja Bencic vastamisi üksikmängudes, võidu said Federer ja Williams. Seejärel kohtuti ka lühendatud vormis segapaarismängus.

"See oli tõeliselt lõbus. Nautisin Serena vastu mängimist. See oli tõeline au," tõdes Federer mängu järel. "Olin enne pisut närviline, sest teadsin, et tal on väga hea serv. Nüüd sain teada, millest räägitakse - ta servib tõesti võimsalt."

Šveits on Hopman Cupil tiitlikaitsjaks. Finaali pääsemiseks tuleb neil viimases alagrupimatšis alistada Kreeka.