Serena Williams trikookeelust: Grand Slami korraldajad võivad teha, mida tahavad

"Ma arvan, et riidefirmad lähevad vahel oma uute kollektsioonidega pisut liiale. Näiteks Serena tänavune trikoo pole tulevikus meie poolt enam aktsepteeritav. Tennist tuleb ikkagi austada ja sellise riietuse jaoks tuleb valida õige koht," kinnitas French Openi turniiri president Bernard Giudicelli Tennis Magazine`ile, et 2019. aastal ükski tennisist liibuvas trikoos mängima ei pääse.

Williams ei näe sellises otsuses suurt probleemi, kuid avaldas samas imestust, et prantslased pole kursis tema terviseprobleemidega.

"Ma arvan, et Grand Slami korraldajatel on õigus teha seda, mida nad tahavad," sõnas Williams täna New Yorgis ajakirjanikele. "Ma usun, et kui nad teaksid, et osad asjad on sellisena tehtud terviseprobleemide vältimiseks, poleks nad mingil juhul selle kasutamisele vastu."

Williams kandis tänavusel French Openil liibuvat kostüümi, sest see aitas tal toime tulla verehüübimisprobleemiga, mille ta avastas pool aastat tagasi.