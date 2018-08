Serena Williams sai mõned minutid enne karjääri suurimat kaotust teada, et tema poolõe tapja pääses vanglast välja

Williams kaotas kohtumise Kontale 1:6, 0:6, mis tähendas tema tennisekarjääri suurimat kaotust.

"See püsis terve mängu mul meeles," edastas BBC Sports Williamsi sõnu. "Vahet ei ole, mis juhtub, minu õde ei tule kunagi tagasi. On ebaõiglane, et ta ei saa mind enam kunagi kallistada."

Williamsi vanem poolõde Yetunde Price tulistati surnuks 2003. aastal, kui ta oli 31-aastane. Tapjale Robert Edward Maxfieldile määrati 2006. aastal 15 aasta pikkune vanglakaristus. Pricest jäid maha kolm last, kes olid toona 11, üheksa ja viis aastat vanad.

"See oli minu jaoks raske ja minul on kõige rohkem kahju tema lastest," lisas Williams. "Nad tähendavad mulle palju ja ma armastan neid väga. Ma tahan ise käituda samamoodi nagu õpetan teisi. Tahan õppida andestama ja seda õpetada ka oma tütrele, Olympiale. Pean jõudma selleni, et suudan andestada. Tean, et see kunagi juhtub."