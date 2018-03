Serena Williams pidi aru andma, miks ta kasutas French Openit võites dopinguainet

USA tennisetäht Serena Williams pidi pärast Indian Wellsi turniiri avamängu võitmist vastama ka küsimusele, miks ta hankis 2015. aasta French Openi jaoks dopinguaine kasutamiseks eriloa.

Selle fakti, et Williams oli dopinguaine prednisoloni kasutamiseks Maailma Antidopingu agentuurilt (WADA) eriloa saanud, paljastas Venemaaga seostatud häkkerigrupeering Fancy Bears juba 2016. aastal.

"Ma pole kunagi positiivset dopinguproovi andnud," sõnas Williams pressikonveverentsil ja lisas: "Mul on alati olnud TUE (terapeutiline eriluba - toim), seda fakti saab kontrollida. Ma ei oleks French Openil üldse mänginud, kui poleks TUE-d saanud, sest kui te mäletate, siis ma olin väga haige."

"Ma arvan, et ma pole kunagi nii haige olnud kui toona. Ma ei suuda uskuda, et ma selle turniiri võitsin, sest kolmandas ringis oli mul gripp ja see ei läinud sugugi paremaks," selgitas ameeriklanna, miks tal oli vaja kasutada prednisoloni.

Pärast esiklapse sündi esimest turniiri pidav Williams võitis Indian Wellsi avamängus 7:5, 6:3 maailma 53. reketit Zarina Diyaset.