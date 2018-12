Serena Williams on hädas dopinguküttidega: juba kell 5 hommikul on nad minu ukse taga

"Inimesed tulevad kell 5 hommikul minu kodu ukse taha, et mind testida. Sa ei tea kunagi, kuna nad tulevad. Jah, ma arvan, et mind testitakse väga palju," sõnas Williams, vahendab tennisworldusa.com.

"Ma ei tea teiste mängijate kohta öelda, kuid minu jaoks on testimine väga intensiivne ja ka paljud teised on sama öelnud," kurtis ameeriklanna.

Williams tunnistas, et tema pikk sportlaskarjäär on kaasa toonud ka õudusunenäo, mis on tennisest tingitud. "Ma olen korduvalt näinud õudusunenägu ja seda just Grand Slami finaalide ajal. Mitte alati, aga väga tihti," lausus 23 suure slämmi turniiri võitnud 37-aastane Williams.