Serena Williams: mustade naiste diskrimineerimist, vaesust ja seksismi on raskem välja juurida kui võita suure slämmi tiitlit

Tenniseareenilt pausi võtnud lapseootel Serena Williams astus ajakirjas Fortune välja mustanahaliste Ameerika naiste kaitseks, kelle suurim mure igapäevaelus on palgalõhe ja diskrimineerimine.

Hiljutine uuring tõestas, et naised saavad 2017. aastal USA-s iga meeste teenitud dollari pealt 80 senti ehk tööandjad kulutavad kõikide Ameerika naiste peale 10 470 dollarit vähem kui meestele. Mustade naiste olukord on veelgi hullem - iga mehe teenitud dollari kõrval on nende sissetulek 63 senti.

Williamsit sponsoreeriva uuringufirma SurveyMonkey küsitluse järgi teadvustavad enamus mustanahalisi naisi palgalõhe olemasolu, kuid küsitletud valgetest meestest tunnistas probleemi vaid 44 protsenti.

"Vaesuse, diskrimineerimise ja seksismi tsüklit on palju raske murda kui võita suure slämmi tiitlit," ütles Williams. "Minul oli õnne, et ma suutsin läbi lüüa. Aga täna ei ole asi minus, vaid ülejäänud 24 miljonis mustanahalises Ameerika naises."

"Olge kartmatud! Nõudke võrdset palka. Iga kord, kui te seda teete, muudate te teiste naiste elu enda selja taga veidi kergemaks. Mis kõige tähtsam, teadke, et te väärite seda. Sellest aru saamine võtab palju aega. Minul igatahes võttis," lisas ta.