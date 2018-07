Serena Williams maruvihane: dopingukütid diskrimineerivad mind

Tenniseäss Serena Williams teatas, et teda diskrimineeritakse dopinguküttide poolt, kuid ta on valmis proove andma puhta spordi nimel.

Williams tegi järjekordse terava torke Twitteris, kui ta väitis, et USA Antidopinguagentuur on ta ebaõiglaselt sihikule võtnud.

Williams oli viimati marus 14. juunil, kui dopingukütid ilmusid tema koju kell 8.30 hommikul. Nüüd elas ta oma pahameelt taas välja.

“See on kellaaeg, kui tehakse juhuslikke teste, kuid testitakse ainult Serenat. Seda on tõestatud, et kõikidest mängijatest testitakse just mind kõige rohkem. Diskrimeerinime? Ma arvan küll. Vähemalt aitan ma sporti puhtana hoida,“ teatas Williams.

“Ma olen kõigeks valmis, et hoida sporti puhtana. Olen põnevil,“ lisas ta.

Williams on sel aastal andnud viis dopinguproovi. Samas mõned tema kaasmaalased on dopinguküttide käest üldse pääsenud.