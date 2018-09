Serena Williams: mängud Venusega on tähenduslikumad kui eales varem

Neljandasse ringi edenes Serena, kes alistas Venuse üks tund ja 11 minutit kestnud kohtumises kindlalt 6:1, 6:2.

Õed Williamsid kohtusid karjääri jooksul omavahel 30. korda. Serenal on võite 18, Venusel 12.

"Ma tunnen, et me mõlemad tahame koos mängida," sõnas 36-aastane Serena. "Juba nooremana olles meeldis meile üksteise vastu võistelda, aga siis oli meil karjääris veel palju aastaid ees. Me ei ole enam 18-aastased, nüüd lähevad omavahelised kohtumised mulle veelgi enam korda."

Serena lisas veel, et Venus on raskeim vastane, kellega ta on karjääri jooksul mänginud.

Serena Williams läheb US Openi neljandas ringis vastamisi Kaia Kanepiga (WTA 44.). Kanepi ja Serena Williams on varasemalt korra kohtunud ka US Openil. See juhtus 2014. aastal üksikmängu 4. ringis ja peale jäi toonane naiste tennise absoluutne valitseja Williams 6:3, 6:3.