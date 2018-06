Serena Williams lükkas kuningliku pulmapeo kuulujutud ümber: ma isegi ei joo õlut

Eelmisel nädalal kirjutasid maailma kõmuväljaanded, et tennisetäht Serena Williams olevat prints Harry ja Meghan Markle'i pulmapeol joomismängus Beer Pong kibe käsi olnud. Ameeriklanna kommenteeris kuulujutte French Openi pressikonverentsil.

"Ma isegi ei joo õlut. Ma ei tea, kust see jutt tuleb," ütles Williams. "See pole isegi poolenisti tõsi. Sõbrad küsivad mu käest: "Mis juhtunud on?" Ma ütlen neile, et seal ei mängitudki Beer Pongi. Ma vaatasin seda lugedes Alexisele (Williamsi abikaasa Alexis Ohanian - toim) otse ja küsisin: "Kas me jäime millestki ilma?" Igatahes saime selle üle kõvasti naerda."

36-aastane Williams, kes peab oma esimest suure slämmi turniiri pärast lapse sünnitamist, on French Openil jõudnud kolmandasse ringi. Eile alistas ta teises ringis 17. asetusega austraalanna Ashleigh Barty 3:6, 6:3, 6:4 ning kohtub järgmisena 11. paigutusega sakslanna Julia Görgesiga.