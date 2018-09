Serena Williams kritiseeris teravalt oma treenerit

Serena Williams ja Patrick Mouratoglou Foto: CHRIS TROTMAN, AFP/Scanpix

USA tennisist Serena Williams kritiseeris oma treenerit Patrick Mouratogloud selle eest, et ta ütles US Openi skandaalse finaalmatši järel Naomi Osakaga, et jagas tribüünilt ameeriklannale juhiseid.