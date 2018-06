Serena Williams jättis ootamatult French Openi pooleli!

USA tennisetäht Serena Williams jättis Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused enne tänasele planeeritud 4. ringi mängu Maria Šarapovaga vigastuse tõttu pooleli.

"Kahjuks on mul probleeme rinnalihasega. Ma ei saa hetkel servida ja seega on mul väga raske sellises seisus mängida," teatas kolmekordne Prantsusmaa lahtiste võitja pressikonverentsil.

36-aastane Williams tunnistas, et on ülimalt pettunud. "See on väga kahetusväärne ja sellega on raske leppida, sest ma pingutasin turniiri nimel niivõrd palju. Ohverdasin palju aega, mida saanuks veeta oma tütre ja perega," lisas ameeriklanna.

Williamsi viimaseks kohtumiseks Pariisis jäi eilne paarismäng, kus ta kaotas oma õe Venusega Andreja Klepac - Maria Jose Martinez Sanchezile.

Williams oli enne tänast võitnud Šarapovat koguni 18 korda järjest.