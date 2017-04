Serena Williams: avaldasin oma raseduse kogemata

Hiljuti oma Snapchati kontol kogu maailmale rasedusest teada andnud tennisist Serena Williams avaldas, et ei kavatsenud fotot tegelikult avalikult postitada.

Williams postitas oma Snapchati kontolt eelmisel nädalal foto allkirjaga "20 nädalat", kus ta poseerib beebikõhuga. 35-aastase sporditähe sõnul oli pilt tegelikult mõeldud isiklikuks kasutamiseks - Williams pildistas oma raseduse kulgu iganädalaselt.

"Salvestasin neid tegelikult enda tarbeks," sõnas Redditi asutaja Alexis Ohanianiga kihlatud tennisist. "Olin seni väga tähelepanelik ja osav olnud, aga seekord libastusin."

Sügisel emaks saav Williams tõdes, et sai rasedusest teada vaid kaks päeva enne jaanuaris toimunud Australian Openi algust. "See ei olnud lihtne. Rase või mitte, kõik eeldasid, et suudan turniiri võita. Kui ma ei võida, on see palju suurem uudis."

2017. aasta hooaja lõpuni võistlustelt eemale jääv Williams kinnitas, et kavatseb kindlasti järgmisel aastal platsile naasta. Suureks inspiratsiooniks on talle sealjuures aasta vanem õde Venus. "Kui tema endiselt mängib, tean, et seda suudan ka mina. Emadus on lihtsalt minu elus uus etapp. Mu laps hakkab mulle loodetavasti tribüünilt kaasa elama."