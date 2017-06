Serena Williams andis McEnroe`le vastulöögi

USA endine tennisetäht John McEnroe avaldas arvamust, et ameeriklanna Serena Williams ei mahuks meeste maailma edetabelis 700 parema hulka. Lapsepuhkust nautiv Williams andis vastulöögi ja teatas, et McEnroe arvamus ei tugine ühelgi faktil.

"Serena Williams on kõigi aegade parim naistennisist. Selles pole kahtlustki," sõnas McEnroe oma autobiograafilise raamatu "But Seriously" esitlusel. Kui seitsmekordselt suure slämmi turniiri võitjalt küsiti, kas Williams võib olla maailma parim tennisist, vastas ameeriklane: "Kui ta peaks mängima meeste turniiridel, oleks lugu hoopis teine. ATP edetabelis asetaks ma ta umbes 700. kohale."

Williams oli sellisest avaldusest selgelt solvunud ning kirjutas esmaspäeva õhtul Twitters: "Kallis John, ma imetlen ja austan sind, kuid palun palun jäta mind välja oma avaldustest, mis ei põhine faktidel. Ma pole kunagi mänginud "sellisel" edetabelikohal olevate mängijatega ja mul pole selleks ka aega. Austa mind ja minu privaatsust, kuna ma üritan peagi lapse ilmale tuua. Head päeva, sir."