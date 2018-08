Serena Williams alustas US Openi turniiri kindla võiduga

Williams naasis US Openile pärast aastast pausi, kuna jäi mullu eemale raseduse tõttu. US Openi tagasitulekumäng kujunes Williamsi jaoks edukaks.

Williamsil kulus Linette alistamiseks üks tund ja 11 minutit. Ameeriklanna servis kuus ässa poolatari kolme vastu. Topeltvigu Williams ei teinud, Linette tegi kolm.

"Oli suurepärane tunne olla siin turniiril tagasi," sõnas 36-aastane Williams pärast kohtumist. "See on üks maailma parimaid tundeid. Esimene sett oli keeruline, kuna see oli mu esimene mäng üle pika aja siin New Yorgis.

Järgmises ringis läheb Williams vastamisi sakslanna Carina Witthoeftiga (WTA 101.), kes oli avaringis 6:3, 7:6 (6) parem ameeriklannast Caroline Dolehidest (WTA 119.).