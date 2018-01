Selgusid Kanepi ja Kontaveidi järgmiste kohtumiste ajad Austraalia lahtistel. Mis kell peaks homme ärkama?

Austraalia lahtiseid tennisemeistrivõistlusi võidukalt alustanud Anett Kontaveit (WTA 33.) ja Kaia Kanepi (WTA 79.) tulevad taas väljakule turniiri kolmandal võistluspäeval. Mõlemat eestlannat on väljakule oodata Eesti aja järgi kolmapäeva (vara)hommikul.

Kanepi kohtub Austraalia lahtiste teises ringis Puerto Rico esindaja Monica Puigiga (WTA 58.). Kanepi ja Puig tulevad väljakule kolmanda väljaku neljandas kohtumises. Esimene mäng sellel väljakul algab Eesti aja järgi kell 2.00 öösel. Enne Kanepi ja Puigi kohtumist on kavas kaks meeste teise ringi matši ning üks naiste teise ringi mäng. Seega võiks Kanepi ja Puig väljakule pääseda vahemikus 8.00-10.00.

Kanepi ning 24-aastane Rio de Janeiro olümpiavõitja Puig ei ole seni omavahel kohtunud. Kui Kanepi on Suure Slämmi turniiridel jõudnud kuuel korral veerandfinaali, siis Puigi parimaks saavutuseks on 2013. aastal Wimbledonis neljandasse ringi jõudmine.

Kaia Kanepi Austraalia lahtistel. Foto: Dita Alangkara, AP/Scanpix

Kontaveit ja tema teise ringi vastane Mona Barthel (WTA 53.) mängivad kaheksandal väljakul. Nende puhul on tegemist selle platsi päeva kolmanda kohtumisega. Ka sel väljakul algab esimene mäng Eesti aja järgi kell 2.00. Enne Kontaveidi ja Bartheli matši on sel väljakul kavas kaks meeste teise ringi matši. Seega võiks Kontaveit väljakule pääseda Eesti aja järgi kolmapäeva hommikul vahemikus 6.00-8.00.

22-aastane Kontaveit ja 27-aastane Barthel seni varasemalt omavahel kohtunud ei ole.

27-aastane Barthel on oma läbi aegade parima Suure Slämmi turniiri mänginud just Austraalias, kus ta jõudis mullu neljandasse ringi. Kontaveidi jaoks on kõige edukamaks olnud 2015. aasta US Open, kus ta jõudis samuti neljandasse ringi.