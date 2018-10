Selgus WTA aastalõputurniiri esimene poolfinalist

Pliškova alistas üks tund ja 24 minutit kestnud kohtumises Kvitova 6:3, 6:4. Pliškova jõudis teist aastat järjest aastalõputurniiril poolfinaali.

"Ma ei saaks rohkem õnnelik olla," sõnas Pliškova. "See oli hea matš ning Kvitova on tugev vastane. Ta on mind alati võitnud, aga teadsin, et mul oli tema vastu võimalus."

Varasemad kolm omavahelist kohtumist oli võitnud Kvitova. Kvitova kaotas sel turniiril kõik kolm alagrupimängu.

Teise poolfinalisti selgitavad taanlanna Caroline Wozniacki (WTA 3.) ja ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 7.).