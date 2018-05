Selgus Kontaveidi järgmine võimalik vastane

Svitolina alistas veerandfinaalis 6:4, 6:4 sakslanna Angelique Kerberi (WTA 12.). Svitolina järgmine vastane tuleb just Anett Kontaveidi (WTA 26.) ja Caroline Wozniacki (WTA 2.) vahelisest duellist.

Rooma turniiri tiitlikaitsja Svitolina on nüüd Kerberit võitnud kuues omavahelises kohtumises järjest.

Tabeli teises pooles mängivad veerandfinaalides Maria Šarapova (WTA 40.) – Jelena Ostapenko (WTA 6.) ning Simona Halep (WTA 1.) – Caroline Garcia (WTA 7.).

