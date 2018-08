Särgiskandaali sattunud naistennisist: Williamsi kassikostüümi juhtum oli 10 000 korda hullem!

Cornet sattus veidrasse skandaali üleeile, kui sai mänguväljakule jõudes aru, et oli kogemata oma särgi valepidi selga pannud. Prantslanna otsustas selle kiirelt seljast ära võtta ning õigetpidi pöörata, ent selle peale määras matši pukikohtunik Christian Rask Cornet'le nn koodeksirikkumise hoiatuse, sest naismängijatel olevat keelatud platsil särki seljast võtta, isegi kui selle all on spordirinnahoidja nagu Cornet'l oli.

Skandaal paisus nii suureks, et US Openi korraldajad pidid eile Cornet`le avaliku vabanduse esitama: "Vabandame, et Ms Cornet' tegu tõlgendati reeglite rikkumisena. Õnneks sai ta ainult hoiatuse, mitte aga tõsisemat karistust. Kui naismängijad soovivad, võivad nad särke vahetada ka kohas, mis tundub neile privaatsem."

Kui Cornet`lt juhtumile kommentaari küsiti, vastas ta: "See, mis Serena (Williams) kassikostüümi kohta öeldi oli 10 000 korda hullem kui see, mis minuga juhtus."

Prantslanna vihjas Prantsusmaa tenniseliidu presidendi Bernard Giudicelli väljaütlemisele, kes teatas, et tänavu French Openil liibuvas kostüümis mänginud Williamsit järgmisel aastal enam Pariisis nii väljakutsuva riietusega mängima ei lasta.

"Tundub, et Bernard Giudicelli elab mingis teises ajas," kritiseeris Cornet oma alaliidu presidenti. "Sellised kommentaarid on minu jaoks totaalselt šokeerivad!"