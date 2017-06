Šarapova sai USA tippturniirile eripääsme

Venemaa tennisetäht Maria Šarapova sai eripääsme 31. juulil USA-s Stanfordis algavale Bank of the West Classic WTA turniirile.

"Olen väga elevil, et saan taas osaleda Bank of the West Classicul. Tahaksin korraldajaid tänada selle eripääsme eest," teatas venelanna võistluse koduleheküljele.

Šarapova mängis viimati USA-s 2015. aastal Miami Openil. Stanfordi turniiril on venelanna varem osalenud neljal korral ning 2010. aastal pääses ta ka finaali.

Tänavu teevad Bank of the West Classicul teiste hulgas kaasa ka endine maailma esinumber Victoria Azarenka ja Ameerika lootus Madison Keys.

Juuni alguses oli Šarapova teatanud, et jätab vigastuse tõttu tänavuse Wimbledoni turniiri vahele.