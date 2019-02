Šarapova loobus Indian Wellsist, mõlemad eestlannad suurturniiril kirjas

31-aastane venelanna on oma viimasest kolmest turniirist, kuhu ta pärast septembrikuist US Openit üles on antud, jätnud pooleli või andnud loobumisvõidu kahel.

"See (õlg) oli probleemiks juba eelmisel aastal ning on sellesse aastasse üle kandunud," rääkis 31-aastane Šarapova. "Ma arst ütleb, et see on valulik olukord, millega tuleb päevast päeva tegeleda."

Jaanuari lõpus võttis Šarapova end maha Peterburis toimunud WTA turniirilt, enne seda jõudis ta Australian Openil Caroline Wozniacki alistamise järel neljandasse ringi, kaotades seal austraallannale Ashleigh Bartyle.

"Seis pole veel nii hea, nagu ma tahaks. Mul on veel käimas valulikud päevad," lisas Šarapova õlavigastuse kohta. "See on midagi, millega olen pidanud hakkama saama alates 21. eluaastast peale ning eriti karjääri tipul."

Šarapova (WTA 27.) loobumise järel pääses põhitabelisse sakslanna Mona Barthel (WTA 80.). Indian Wellsile on minemas ka Anett Kontaveit (WTA 21.) ja Kaia Kanepi (WTA 84.). Põhiturniir toimub 4.-17. märtsini.