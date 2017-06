Šarapova ei osale vigastuse tõttu Wimbeldoni turniiril

Maria Šarapoval jääb vigastuse tõttu vahele Wimbeldoni kvalifikatsiooniturniir Roehamptonis ja venelanna saab väljakule naasta arvatavasti alles juuli lõpus.

Viiekordne Suure slämmi võitja pole mänginud alates 16. maist, kui ta pidi pooleli jätma matši Rooma WTA turniiri teises ringis. Venelanna on sellest saadik olnud kimpus reievigastusega, mis peaks paranema alles juuli lõpuks. Selleks ajaks on läbi ka murukattega väljakute hooaeg, ning sellisel juhul on Šarapova asetus edetabelis nii madalale langenud, et ta ei saa automaatset pääset US Openile. Hetkel hoiab ta 178. kohal maailma edetabelis.

Šarapova kinnitas uudiseid ka oma Facebooki lehel, kus ta kirjutas: "Uued uuringud näitavad, et lihaserebend, mille ma sain Roomas, ei luba mul võtta osa murukattega väljakute turniiridel see hooaeg. Ma jätkan taastumisega ja järgmine võistlus on Standfordis."