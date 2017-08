Šarapova andis USA-s teise ringi eel loobumisvõidu

Alles esmaspäeval vigastuspausilt naasnud Maria Šarapova jättis USA-s Stanfordi WTA turniiri pärast esimese ringi võitu ameeriklanna Jennifer Brady üle katki.

Venelanna tundis matši lõpus vasakus käevarres valu ning loobus arsti soovitusel teise ringi mängust. "Pärast eilset uuringut soovitas arst mul vigastusega mitte riskida. Esmaspäevaõhtune publik oli nii eriline ning ma soovin, et ma saaksin mängimist jätkata, aga ma pidin selle ennetava otsuse tegema," ütles Šarapova.

See on viiekordsel suure slämmi turniirivõitjal juba teine kord kolme kuu jooksul, kui ta teise ringi matšist loobuma peab. Eelmine kord juhtus see mai keskel Italian Openil, kui Šarapovale tegi häda vasak reis. Alles aprillis naases Šarapova 15-kuulisest võistluskeelust, mille ta sai mullu meldooniumi tarvitamise eest.