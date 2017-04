Rumeenlase solvanguid talunud Serena Williams andis Instagramis vastuse

Tennisist Serena Williams, kelle sündimata lapse kohta tegi rumeenlasest endine meeste maailma esireket Ilie Nastase paar päeva tagasi rassistlikke märkusi, otsustas olukorda oma Instagrami kontol kommenteerida.

70-aastane Nastase otsustas Williamsi rasedust Rumeenia Fed Cupi pressikonverentsil kommenteerida. "Vaatame, mis värvi see laps tuleb. Šokolaad piimaga?"

Lisaks sellele sattus Nastase suurde skandaali, kui ta saadeti Rumeenia ja Suurbritannia matši ajal väljaku äärest minema, kui endine äss solvas ropult nii kohtunikke, brittide kaptenit Anne Keothavongi kui ka esinumbrit Johanna Kontat.

Williams, kes tõusis sel nädalal taas maailma esireketiks, kuid jätab raseduse ja lapse sünni tõttu ülejäänud hooaja vahele, postitas oma Instagrami kontole pildi tekstiga.

"See on pettumustvalmistav, et elame ühiskonnas, kus inimesed nagu Nastase saavad teha rassistlikke kommentaare minu ja minu sündimata lapse suunas ning seksistlikke märkusi minu kaasvõistlejate suunas," kirjutas 35-aastane Williams. "Olen seda varem öelnud ja ütlen veel: meie maailm on tulnud kaugele, kuid meil on endiselt veel väga pikk tee minna. Oleme murdnud maha nii palju barjääre, kuid väga paljud seisavad veel püsti. See või midagi muud ei takista mul valamast armastust, valgust ja positiivsust kõigesse, mida ette võtan. Jätkan esirinnas olemist ning seisan endiselt selle eest, mis on õige."

Williams tsiteeris seejärel Maya Angelou luuletust, misjärel tänas ka Rahvusvahelist Tennise Föderatsiooni ITF-i ning avaldas neile oma toetust.

