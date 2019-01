Rootsi tenniselegend: Australian Open on Roger Federeri ainus võimalus tänavu suure slämmi turniir võita

"Australian Openi kõva kattega väljakutel pole viimastel aastatel just kiireimat tennist mängitud," sõnas Wilander Eurospordile. "Kui ma oleksin Austraalia lahtise turniiri direktor, siis ma seda ei muudaks, sest see sobib hästi nii Nick Kyrgiosele (ATP 51.), teistele austraallastele kui Roger Federerile."

"Arvan, et see on Federeri ainus võimalus tänavu suure slämmi turniir võita."

"Kui esimeste ringide kohtumised ei ole Federeri jaoks füüsiliselt liiga rasked, on ta sama ohtlik nagu aastaid tagasi," lisas 54-aastane rootslane. "Kui Rafael Nadal (ATP 2.) suudab samuti oma taset hoida, ootab meid ees unustamatu turniir. Juhul, kui Andy Murray on võistluseks täielikult terve, võib tulla viimaste aastate kõige huvitavam võistlus."

Wilander lisas, et tema hinnangul on turniiri favoriit siiski maailma esireket Novak Djokovic, sest ta võidutses lõppenud hooajal nii Wimbledonil kui US Openil.