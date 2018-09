Rõõmus Anett Kontaveit: see on minu karjääri üks paremaid võite

“Top 10 mängija üle saadavad võidud on alati väga head. Oli tasavägine ja raske mäng. Võib öelda küll, et see oli minu karjääri üks paremaid võite,“ tunnistas Kontaveit kohtumise järel intervjuus Delfile.

Kontaveit oli raskes seisus nii teises kui ka kolmandas setis. Teises oli ta 3:4 taga ja 0:40, kuid tuli sellest olukorrast välja. Kontaveit hakkas riskeerivamalt mängima ja üritas punktid kiiremini ära lõpetada.

“Eelnevalt oli pikki palle palju. Ta kaitses neid tõesti hästi. Minu eesmärk oli nendes olukordades kiirelt punktid ära lüüa,“ tunnistas Kontaveit.

Otsustavas setis jäi aga Kontaveit seisul 4:4 enda servil 0:40 taha, kuid taaskord rabeles eestlanna keerulisest olukorrast välja. “Kui sain enda rütmi tagasi ja suutsin vältida pikkade pallide mängimist, siis tulin mängu tagasi. Ma ei andnud täna kordagi alla,“ sõnas ta.

Kontaveidi sõnul on ta suutnud hooaja lõpuks säilitada küllaltki korraliku vormi. Kui eelmisel aastal tuli hooaja lõpus aina kaotusi, siis tänavu on seis parem. “Kindlasti olen ma tunduvalt parem võrreldes eelmise aasta lõpuga. Tunne ei ole ülemäära värske nagu aasta alguses või suvel, kuid pigem on seis korralik,“ lisas ta.

Mängu ajal võis näha, et eestlanna vasaku reie peal oli plaaster, kuid fännidel ülemäära muretseda ei tasu, kuna tegemist ei ole vigastusega. “See on väike arm, mis mängimist ei sega. Tervisega on kõik korras,“ täpsustas ta.

Järgmises ringis kohtub Kontaveit nüüd Coco Vandeweghe (WTA 49.) ja Donna Vekici (WTA 45.) vahelise kohtumise võitjaga.