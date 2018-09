Roger Federeril seisab ees tõsine jutuajamine Barcelona vutitähega

Investeerimisgrupp Kosmos, mille loojaks ja presidendiks Pique on, sõlmis eelmisel kuul lepingu rahvusvahelise tenniseföderatsiooniga (ITF), mis kardinaalselt muudab Davise karika formaati. Alates 2019. aastast hakkab Davis Cup toimuma nädalase turniirina, kuhu pääseb 18 meeskonda.

Esialgu pakuti välja, et turniir võiks toimuda novembris, hilisemalt on Pique mõista andnud, et võib-olla oleks hoopis sobilikum variant september.

Just septembri päevakorda tulek on Federeri ärevaks teinud. Nimelt on šveitslane läbi oma kompanii TEAM8 ettevõtmise taga, mis planeerib tuleva aasta septembris välja tulla tennisemaailmas uudse Laver Cup turniiriga. See oleks golfi Ryder Cup stiilis võistlus, kus Euroopa võistleks muu maailma vastu.

"Ma olen uuenduste poolt, aga Davis Cup ei peaks muutuma Pique Cupiks," sõnas Federer sapiset Prantsusmaa väljaandele Le Figaro. "Ma ei ole veel Piquega otse suhelnud, aga on võõrastav näha jalgpallurit tenniseäri himustamas. Meil on vaja ühiselt laua taha istuda ja koos ITF-i inimestega asjad selgeks rääkida," oli Federer konkreetne.