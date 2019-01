Roger Federeri kukutanud 20-aastane kreeklane jõudis Austraalia lahtistel juba poolfinaali

20-aastase Tsitsipase senine parim saavutus suure slämmi turniiridelt oli neljandasse ringi jõudmine eelmise aasta Wimbledoni turniiril.

Seekordses veerandfinaalis alistas Austraalia lahtisteks 14. asetusega kreeklane aga 22. paigutusega hispaanlase Roberto Bautista Aguti 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (2).

Poolfinaalis läheb Tsitsipas vastamisi maailma teise reketi Rafael Nadali või ameeriklase Frances Tiafoe'ga.

20-aastasest Tsitsipasest sai Federeri alistamise järel esimene kreeklane, kes jõudnud suure slämmi turniiril veerandfinaali. Nüüd on ta esimene kreeklane poolfinaalis. 20 aasta ja 168 päeva vanusena on ta noorim Austraalia lahtiste poolfinalist pärast Andy Roddickut, kes jõudis 2003. aastal nii kaugele 20 aasta ja 149 päeva vanusena.

„Ütlesin, et minu tänavuse aasta eesmärk on jõuda suure slämmi turniiril pooflinaali. Arvasin, et panin endale hullumeelse eesmärgi, kuid nüüd on see reaalsus. See just juhtus!“ rõõmustas Tsitsipas.

Tabeli teises pooles on veerandfinaalides vastamisi Novak Djokovic – Kei Nishikori ning Milos Raonic – Lucas Pouille.

