Roger Federer kindlustas end murukuningana

Roger Federeril on põhjust rõõmustamiseks – kaheksas Wimbledoni tiitel on tõelisus.

„Ta ei muutu vanemaks ega aeglasemaks. Ta läheb ainult paremaks.” Just nii võib kokku võtta Roger Federeri rekordilise kaheksanda triumfi Wimbledoni tenniseturniiril.

Augusti alguses 36-aastaseks saav muruväljakute kuningas elab sel aastal ilmselgelt teises nooruses. Kuidas teisiti seletada seda, et Federer on suutnud tänavu esimest korda pärast 2009. aastat võita aasta jooksul kaks suure slämmi tiitlit?