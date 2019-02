Roger Federer avaldas, mis teda tennise juures enim motiveerib

"Olles 37-aastane, pole maailma edetabelikoht enam minu jaoks eesmärk," sõnas Federer. "Tahan olla hea tervise juures, et oleksin võimeline võitma veel tiitleid. Tahan teada, et olen jätkuvalt suuteline võitma Nadali ja Djokovici."

"Kui tunnen, et mul pole enam võimalust, on see probleem. Isegi, kui mu edetabelikoht langeb, ei ole see minu jaoks mure," rääkis maailma kuues reket.

"Nii kaua, kuni saan öelda, et võin suure slämmi turniire võita, nagu näiteks kaks aastat tagasi, kui olin 17. reket, siis on kõik hästi," jätkas šveitslane. "Eelistaksin olla 17. reket ning võita suure slämmi turniir, kui olla kolmas reket, kes ei võida tiitlit."