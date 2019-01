Roger Federer avaldas, kes on Australian Openi peamine favoriit

"Selles pole kahtlustki, Novak on favoriit number üks," vahendas Sky Sports Federeri sõnu. "Vaatamata sellele, mis Dohas juhtus, on Djokovic mänginud viimased viis-kuus kuud väga hästi. Djokovic on sellise klassiga mängija, et kui ta hoogu saab, on teda keeruline võita."

Djokovic kaotas eile üllatuslikult Doha tenniseturniiri poolfinaalis 6:3, 7:6 (6), 6:4 hispaanlasele Roberto Bautista Agutile (ATP 24.).

"Ma olen üks kümnest peamisest kandidaadist, kes võiks võita," jätkas Federer. "Kui mõelda turniiri võidu peale, teame, kes võivad sellele pretendeerida ning mina olen üks neist."

37-aastane šveitslane on võitnud viimased kaks Australian Openi tiitlit. Tänavuse aasta Austraalia lahtised algavad 14. jaanuaril.