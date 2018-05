Raskes mängus Kontaveidi alistanud Kvitova mängib Madridi turniiri finaalis

Varasemalt kahel korral Hispaania pealinnas võidutsenud Kvitova alistas poolfinaalis 7:6 (7:4), 6:3 kaasmaalanna Karolina Pliskova (WTA 6.).

2011. ja 2015. aastal Madridis triumfeerinud Kvitova kohtub finaalis Hollandist pärit liivaväljakute spetsialisti Kiki Bertensiga (WTA 20.). Bertens oli poolfinaalis 6:2, 6:2 üle prantslannast Caroline Garciast (WTA 7.).

We're still in complete awe over this point from @Petra_Kvitova so we made it our shot of the day! #MMOPEN18 pic.twitter.com/HKshWsFcnK

— WTA (@WTA) May 11, 2018