Rafael Nadal võitis juba kümnendat korda Monte Carlo Mastersi

Hispaania tennisetäht Rafael Nadal viis oma Monte Carlo Mastersi tiitlite arvu juba kümneni.

Nadal ei andnud tänases finaalis kaasmaalasele Albert Ramos-Vinolasele (ATP 24) mingit võimalust ning võitis kõigest 77 minutiga 6:1, 6:3.

30-aastasest hispaanlasest sai ühtlasi esimene tennisist, kes on suutnud ühe ATP turniiri võita lausa kümnel korral. Kokkuvõttes on Nadali arvel juba 70 turniirivõitu, millest 50 on tulnud just liivaväljakutelt.

Nadal oli tänavu kolm eelmist finaalmängu kaotanud, seejuures ka jaanuaris Australian Openil Roger Federerile.