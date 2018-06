Rafael Nadal võitis juba 11. korda Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused

Maailma esireket Rafael Nadal võitis Prantsusmaa lahtised tennisemeistrivõistlused juba 11. korda.

Hispaanlane alistas ootamatult ühepoolseks kujunenud finaalmängus maailma 8. reketi, austerlase Dominic Thiemi 6:4, 6:3, 6:2.

32-aastase Nadali jaoks on tegemist karjääri 17. Grand Slami võiduga. Meeste hulgas on temast edukam olnud vaid Šveitsi vanameister Roger Federer, kelle arvel on 20 suure auhinna turniiri võitu.

Nadal on nüüd French Openil võitnud kõik 11 finaali, tema üldine saldo Pariisi tippturniiril on 86 võitu (!) ja vaid kaks kaotust.

24-aastane Thiem mängis Grand Slami finaalis esmakordselt, kuid Nadalile suurt lahingut anda ei suutnud.