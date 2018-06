Rafael Nadal võib Wimbledonist eemale jääda

Nädalavahetusel juba 11. korda Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused võitnud Rafael Nadal vihjas, et ei pruugi Wimbledoni tenniseturniiril osaleda.

Hispaanlane võtab väsitava hooaja alguse järel aja maha ja otsustab hiljem, kas 2. juulil algaval Wimbledoni turniiril osaleda või mitte.

"Mul on olnud pikk ja vaimselt väga väsitav hooaeg liival, muidugi ka seetõttu, et mängisin pärast vigastusest taastumist praktiliselt kõigil turniiridel. Seega need on olnud kaks väga nõudlikku kuud," sõnas 32-aastane Nadal, kes on tänavu võitnud ka Monte Carlo, Barcelona ja Rooma turniiri.

"Tahaksin võimalikult paljudes kohtades mängida, kuid te mõistate, et ma pean jälgima ka oma enesetunnet pärast turniiri. Lisaks on see drastiline muutus, minna liivalt murule. Varem, kui ma olin oluliselt noorem ja kiirem, võisin seda kergelt teha," lisas Nadal, vahendab Reuters.

Mullu langes hispaanlane Wimbledonis välja kaheksandikfinaalis, kus alistus Gilles Müllerile. Briti maineka turniiri on Nadal võitnud aastatel 2008 ja 2010.