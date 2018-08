Rafael Nadal sekkus Serena Williamsi trikooskandaali

Teema tõstatas hiljuti ajakirja Tennis veergudel Prantsuse tenniseliidu president Bernard Giudicelli, kes vihjas, et teatud mängijate riietusvalikut ei saa French Open enam tulevikus aktsepteerida, nimetades ühe näitena ära Williamsi palju poleemikat tekitanud kombinesooni. "Sa pead austama seda mängu ja kohta. Arvan, et me oleme teinekord liiga kaugele läinud," sõnas ta.

Nadal asus antud vaidluses French Openi poolele. "Ma leian, et nad võivad teha seda, mis on nende turniirile parem. Ma usun tõesti, et kui sul on selline turniir nagu Wimbledon, siis sa võid teha, mida sa tahad. Sa ei saa teisele turniirile öelda, et nad peavad kuidagi teisiti tegema. See on minu arvamus," ütles hispaanlane. "Miks Wimbledon võib teha oma reeglid, aga Roland Garros mitte?"

Paar päeva varem kaitses oma riietusvalikut ajakirjanike ees ka Williams ise. "Ma arvan, et Grand Slami korraldajatel on õigus teha seda, mida nad tahavad," sõnas Williams. "Ma usun, et kui nad teaksid, et osad asjad on sellisena tehtud terviseprobleemide vältimiseks, poleks nad mingil juhul selle kasutamisele vastu."