Rafael Nadal pääses kindlalt poolfinaali

31-aastane Nadal alistas endast 12 aastat noorema venelase Andrei Rubljovi (ATP 53.) tund ja 38 minutit kestnud kohtumise järel 6:1, 6:2, 6:2. Hispaanlase esimese servi õnnestumisprotsent oli 68 ja ta võitis neilt ka 84 protsenti punktidest. Venemaa noormees tegi 43 lihtviga Nadali 20 vastu, kajastab ERR.

New Yorgis viimati 2013. aastal poolfinaali jõudnud (ja toona ka tiitli võitnud) Nadal jääb vastast ootama šveitslase Roger Federeri ning argentiinlase Juan Martin del Potro vahelisest kohtumisest. Federer ja del Potro mängisid 2009. aastal US Openi finaalis, toona jäi 3:6, 7:6 (5), 4:6, 7:6 (4), 6:2 peale del Potro.

With his win today, Rafael Nadal now has 224 major match wins, tying Andre Agassi for 4th-most in men's tennis history #USOpen pic.twitter.com/m3dfQdDRB1