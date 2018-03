Rafael Nadal on pidanud läbi karjääri taluma uskumatut valu

Rafael Nadal. Foto: SAEED KHAN, AFP/Scanpix

31-aastane tenniseäss Rafael Nadal on karjääri jooksul võitnud 16 suure slämmi tiitlit ning nende seas 10 Prantsusmaa lahtiste karikat. Need saavutused on tulnud aga suurte ohverdustega. Nimelt on Nadal alates 2005. aastast kasutanud regulaarselt valuvaigisteid.