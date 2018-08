Rafael Nadal loobus Cincinnati turniirist, et valmistuda US Openiks

Nadal võitis Rogers Cupi finaalis noort kreeklast Stefanos Tsitsipast (ATP 12.), mis tähendas talle karjääri 80. tiitlivõitu.

Juba sellel nädalal hakkab ATP 1000 Cincinnati tenniseturniir. "Mul on kurb meel teatada, et ma ei osale tänavu Cincinnati turniiril," kirjutas Nadal oma Twitteri kontol. "Muud põhjust pole, kui et tahan lihtsalt oma kehale puhkust anda ja terve püsida."

"Olen väga tänulik oma sõbrale Andre Silvale, Cincinnati turniiri direktorile, kes mõistis täielikult minu otsust."

Nadali loobumise järel on turniiril kõrgeima asetusega mängijaks Roger Federer (ATP 2.), kes ise ei mänginud Rogers Cupil.

US Open algab 27. augustil, kus Nadal on tiitlikaitsja.