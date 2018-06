Rafael Nadal avaldas põhjuse, miks Roger Federer on nii kaua suutnud tennist mängida

11-kordne French Openi võitja Rafael Nadal avaldas põhjuse, miks tema ja Roger Federeri karjäär on tipptasemel nii pikalt kestnud, vahendab Sunday Express.

"Ma usun, et asi on selles, et on mängijaid, kes väärtustavad sporti, me hindame ja armastame seda, mida teeme," rääkis Nadal. "Just seetõttu on meil nii pikk karjäär olnud."

"Ma olen õnnelik oma karjääri üle," ütles hispaanlane oma karjääri kohta. "Mul on olnud sõbrad, pere ja meeskond, kes on mind terve aja toetanud ja toetavad ka edaspidi. Lisaks veel see, kuidas mind Hispaanias ja mujal maailmas tunnustatakse. Mitte ainult tennisemängijana, vaid ka inimesena."

32-aastane Nadal ja 36-aastane Federer domineerivad hetkel meeste tennisemaailma ja on viimased kuus Suure Slämmi tiitlit omavahel ära jaganud.