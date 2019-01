Rafael Nadal Austraalia lahtiste poolfinaalis Federeri kukutanud kreeklasele võimalust ei jätnud

Nadalil kulus 20-aastase Tsitsipase alistamiseks üks tund ja 48 minutit. Võimsalt mänginud Nadal tegi 28 äralööki kreeklase 17 vastu. Mõlemad mehed servisid viis ässa. Nadal murdis kuuel korral Tsitsipase pallingu. Kreeklane sai kohtumise vältel vaid ühe murdepalli, mille Nadal tõrjus.

Tsitsipas tegi vägeva turniiri, olles esimene kreeklane, kes jõudnud suure slämmi turniiril poolfinaali. Teel poolfinaali alistas ta neljandas ringis legendaarse Roger Federeri enda. Tema parimaks saavutuseks oli möödunud aasta Wimbledoni neljas ring.

"Senine turniir on möödunud edukalt ja olen mänginud igal päeval hästi," sõnas Nadal. "Loodetavasti suudan finaalis veelgi paremini mängida."

Finaalis läheb Nadal vastamisi maailma esireketi Novak Djokovici ja prantslase Lucas Pouille'i (ATP 31.) vahelise kohtumise võitjaga.

He came into #AusOpen under an injury cloud.



Many people doubted him.



But @RafaelNadal is now in the final & looking for an 18th Grand Slam trophy. pic.twitter.com/V9OKpl7ej8