Prantsusmaa lahtiste poolfinalist kaotas maailma 222. reketile

Sel aastal Prantsusmaa lahtistel poolfinaalis mänginud Dominic Thiem kaotas Antalya ATP turniiril teises ringis üllatuslikult maailma 222. reketile Ramkumar Ramanathanile 3:6, 2:6.

Ramanathanil kulus austerlase alistamiseks vähem kui tund ning ta lõi lausa kümme serviässa Thiemi nelja vastu. Viimane päästis teises setis küll kolm murdepalli, aga oli hädas esimese serviga.

Peale imelist matši rääkis 22-aastane hindu, et ta on töötanud väga kõvasti töötanud, et nii kaugele jõuda. "Mulle meeldib muru. Väljakud on kiired. Ma kasutasin oma šansid ära ja asi töötas," lisas ta.

Ramanathan läheb veerandfinaalis kokku Küprose tennisisti Marcos Baghdatisega.

Wimbledoni tenniseturniir algab esmaspäeval.