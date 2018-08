Prantslased ei luba enam Serena Williamsit skandaalses kostüümis French Openile

Williams kandis tänavusel French Openil liibuvat kostüümi, sest see aitas tal toime tulla verehüübimisprobleemiga, mille ta avastas pool aastat tagasi. "See on vahva kostüüm, aga samas ka funktsionaalne ja ma saan probleemideta mängida," ütles Williams omapärase riietuse kohta.

Nüüd teatas aga French Openi turniiri president Bernard Giudicelli, et 2019. aastal ühtegi tennisisti sellise riietusega mängima ei lasta. "Ma arvan, et riidefirmad lähevad vahel oma uute kollektsioonidega pisut liiale. Näiteks Serena tänavune trikoo pole tulevikus meie poolt enam aktsepteeritav. Tennist tuleb ikkagi austada ja sellise riietuse jaoks tuleb valida õige koht," märkis Giudicelli Tennis Magazine`ile.

Williams pole sellise avalduse järel veel sõna võtnud, kuid sotsiaalmeedias on tennisejuhi sõnad juba kõva kriitikat saanud.