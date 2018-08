PÖÖRANE VEDAMINE | US Openil tehti ebareaalne Suur slämm

Kanadalane Peter Polansky on mees, keda kaasvõistlejad käivad US Openil varrukast sakutamas, et natukenegi tema õnnesoosingust endale saada.