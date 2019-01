Poolfinaali jõudnud Kvitova: mäng Kontaveidi vastu andis mulle jõudu

Kvitova alistas veerandfinaalis kodupubliku ees mänginud Ashleigh Barty (WTA 15.) ja tagas ühtlasi selle, et järgmisel nädalal saab WTA tabel uue esireketi, kirjutab ERR Sport.

Aasta esimestel päevadel Brisbane'is peetud turniiril kohtus Kvitova teises ringis Eesti esireketi Kontaveidiga ja kaotas talle kahes setis 5:7, 6:7 (1).

"Ma ei mänginud Brisbane'is eriti hästi," tõdes Kvitova. "Otsisin oma mängu, mulle tundus, et mängisin Kontaveidi vastu paremini. Kaotasin küll, aga selles kohtumises leidsin endas midagi; teadmise, et tahan sellist mängu mängida, just selliseid punkte võita. Sydney turniir [mille finaalis alistas Kvitova samuti Barty] andis mulle kindlust, et see mäng töötab."