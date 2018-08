Põlvevigastusega hädas olev Prantsusmaa tipptennisist loobus US Openist

33-aastane Tsonga on mänginud tänavu vaid kuus kohtumist. Viimati võistles ta veebruarikuus Prantsusmaal. Tsonga on sellest ajast saadik olnud hädas vasaku põlve meniskiga. Aprillis käis ta operatsioonil, kuid pole veel piisavalt vigastusest taastunud.

US Open on kolmas järjestikune suure slämmi turniir, millest Tsonga ei saa osa võtta.

Vigastuse tõttu on Tsonga langenud ATP edetabelis 64. kohale. Nii madalal oli ta viimati 2007. aasta oktoobris. Karjääri tipphetkel oli ta maailma viies reket. Suure slämmmi turniiridel on tema parimaks saavutuseks 2008. aasta Australian Openil finaal jõudmine. US Openil on ta jõudnud kolm korda veerandfinaali.

US Open algab 27. augustil.