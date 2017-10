Pliskova tagas aastalõputurniiril koha poolfinaali

Naiste tennise aastalõputurniiril tagas esimesena koha poolfinaali tšehhitar Karolina Pliskova (WTA 3.), kes alistas valge alagrupi teise vooru kohtumises hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 3.) 6:2, 6:2.

Pliskova on nüüd võitnud oma mõlemad senised kohtumised ja koht nelja parema seas on kindel. Muguruzal on kirjas üks võit ja üks kaotus. Sama skoor on ette näidata ka Muguruza järgmisel vastasel Venus Williamsil. Neljandana sellesse alagruppi kuuluval Jelena Ostapenkol on tabelis kaks kaotust.

Teises alagrupis on võidu kirja saanud Simona Halep ja Caroline Wozniacki. Avaringis kaotasid Caroline Garcia ja Elina Svitolina.