Petra Kvitova: mul ei olnud täna hea päev, nii juhtub vahel

Maailma edetabeli kaheksas number, kahekordne Wimbledoni meister Petra Kvitova sõnas pärast 6:7(6), 6:7(4) kaotust Anett Kontaveitile, et tal ei olnud kõige parem päev, mäng ebaõnnestus.

Mõistagi polnud tšehhitar pressikonverentsil kõige paremas tujus. "Vahest on hea päev ja vahest on halb päev. Täna kohe kindlasti hea päev polnud," lausus Kvitova sissejuhatuseks. "Tegin kõik, mis oli minu võimuses. Jätsin kõik väljakule. Olen uhke selle üle, kuidas võitlesin. Vaatamata sellele, et ma ei suutnud näidata head tennist, olin mängus sees. Kogu matš kulges tõusude ja mõõnadega. Kontaveit ei andnud mulle midagi kergelt," võttis Kvitova kokku enam kui kaks tundi kestnud heitluse.

"Mõistagi olen pettunud, et kaotasin kolmandas ringis, aga nii see on. Anett mängis suurepäraselt ja ta väärib kiitust. Ta ei andnud mulle mitte midagi lihtsalt. Minu halb päev sõltus ka vastasest, see oli osaliselt tema teene," tunnustas Kvitova Kontaveiti.

Tšehhitari parim koht French Openilt pärineb 2012. aastast kui ta jõudis poolfinaali.