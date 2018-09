Pekingi tenniseturniiri avapäev pakkus kohe suurüllatuse

Tšehhitar jäi Austraalia mängijale Daria Gavrilovale (WTA 33.) alla numbritega 2:6, 1:6. Kvitova oli suurtes raskustes oma murdevõimaluste realiseerimisega, võites seitsmest murdepallist vaid ühe (Gavrilova 11st 5).

"Ma arvan, et mängisin tõesti hästi. Üritasn kontrollida neid asju, mida on võimalik, sest teadsin, et Petra on agressiivne. Minu serv oli ka väga hea ja see aitas oluliselt," sõnas Gavrilova, kes võitis oma pallingult 81% punktidest.

Kvitova üllatuskaotus seab kahtluse alla ka tema pääsu WTA aastalõputurniirile. Hetkel on kaheksa finalisti hulka koha taganud vaid Simona Halep ja Angelique Kerber.

Pekingis mängib ka Anett Kontaveit, kes jahib täna Wuhani turniiri võitu. Eestlanna alustab Hiina pealinna turniiril teisest ringist, kus tema vastane tuleb paarist Darja Kasatkina (WTA 13.) - Laura Siegemund (WTA 141.). Edu korral võib Kontaveiti oodata kolmandas ringis matš maailma teise reketi Caroline Wozniackiga